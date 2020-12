Ciclista morre após ser atropelado por sargento temporário do Exército

PUBLICIDADE

Um ciclista, de 32 anos, veio a óbito após ser atropelado por um sargento temporário do Exército. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e foi autuado em flagrante por homicídio de trânsito com dolo eventual.

O caso ocorreu na manhã de sexta-feira (25). A vítima, identificada como Marcos da Silva Alves, trabalhava como entregador e estava a caminho do trabalho.

Por volta das 5h, o ciclista foi atropelado em um cruzamento, na Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife-PE.

Marcos foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, mas chegou sem vida ao local.

A Polícia Militar foi acionada e, de acordo com a corporação, alguns populares tentaram linchar o motorista.

O suspeito foi conduzido à Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

“Quando ele chegou aqui e fez essa curva, que ia subir, vem dois noiados no carro, com toda a velocidade, e batem de frente com meu menino. Quando meu menino caiu, ele ainda saiu arrastando o menino. Meu Deus do céu, só tinha ele de filho e vem um nojento desse e mata meu filho”, desabafou o pai da vítima ao Portal G1.

Outros familiares da vítima demonstraram forte comoção com a morte do jovem.

Em nota, o Comando Militar do Nordeste informou que o militar “foi conduzido ao 4º Batalhão de Polícia do Exército, onde aguarda a audiência de custódia e se encontra preso à disposição da Justiça”.