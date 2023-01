Ciclista idoso morre após ser atropelado por caminhão

O condutor do veículo prestou socorro à vítima, fez o teste do etilômetro que deu negativo e foi apresentado na delegacia

Um ciclista idoso de 68 anos morreu após ser atropelado por um caminhão de uma empresa de celulose na Rodovia AP-010, no Centro de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. O condutor do veículo prestou socorro à vítima, fez o teste do etilômetro que deu negativo e foi apresentado na delegacia.

Osmarino Dias Pantoja foi atropelado por volta das 10h30 e ainda chegou a ser levado pelo Corpo de Bombeiros (CBM) para o hospital estadual do município mas não resistiu e morreu.

De acordo com como Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), que atendeu a ocorrência, o condutor do caminhão, de 37 anos, ficou no local e relatou que a vítima tinha sido levada para a casa de saúde.

O condutor foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acidente. A bicicleta do idoso foi levada do local do acidente, segundo BPRE.