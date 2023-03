“Chuva de vermes” em Pequim viralizaram nas redes sociais

Ainda que não se saiba exatamente o que aconteceu, já que autoridades chinesas não se pronunciaram oficialmente

As imagens mostram ruas e carros cobertos com material até então não identificado. Segundo a mídia local, os moradores da região disseram ter precisado de guarda-chuvas para não se sujarem.

Ainda que não se saiba exatamente o que aconteceu, já que autoridades chinesas não se pronunciaram oficialmente, foram levantadas duas principais hipóteses. A primeira teoria aponta que a “chuva” não é de vermes, mas sim de flores de choupo. Elas têm formato semelhante a lagartas e são comuns na região.

Por ter chovido muito em Pequim nos últimos dias, as folhas podem ter caído das árvores e grudado nos carros, o que dá a impressão de serem vermes.

A outra suposição que ganhou força nas redes sociais é a de que o vídeo mostraria uma consequência do fenômeno chamado “Lua Cheia de Verme”. Ele ocorreria nesta terça-feira, dia da última lua cheia de inverno no hemisfério norte. No entanto, não existe nenhum indício que estabeleça uma relação concreta entre os dois acontecimentos.