Churrasco termina em ‘vômito coletivo’ após larvas serem achadas em peça de carne

A auxiliar de enfermagem Kelly Beck Tofteraa, de 36 anos, teve uma surpresa desagradável ao encontrar larvas de mosca em uma peça de carne comprada embalada à vácuo em um supermercado no Centro de Itanhaém, no litoral de São Paulo.

Ela relatou que antes de perceber os bichos, ela já havia trocado uma peça de carne que estava com cheiro de podre.

A auxiliar de enfermagem mora na Noruega e disse ter vindo à região passar férias e visitar a família, que mora no bairro Samambaia, em Praia Grande, também no litoral paulista. Eles compraram a carne para fazer um churrasco.

Ao chegar do supermercado, abriram os dois pacotes de carne, um deles com forte cheiro. A irmã dela foi ao mercado trocar e percebeu que outra pessoa fazia o mesmo, mas não reparou qual era a carne.

Eles abriram a outra carne e, como não estava fedendo, o cunhado começou a assar. A irmã da Kelly ao olhar para a carne assada, observou o bichinho, porém pensou que era da salada.

Ao olhar a carne crua, percebeu que estava com larvas. Ela então pegou o carne e levou ao mercado. A auxiliar de enfermagem contou que os funcionários disseram para ela pegar uma nova carne, mas ela negou.

‘Todos vomitaram’

Ao todo, 16 pessoas participavam do churrasco organizado pela auxiliar de enfermagem, e todos eles vomitaram.

Segundo a auxiliar de enfermagem, no dia seguinte a filha dela e duas sobrinhas passaram mal com diarreia e reclamando de dor de barriga.

Kelly entrou em contato com a Friboi, eles mandaram um técnico na minha casa, e levaram um kit churrasco com uma tábua, faca e garfo, disseram que se reuniram com técnicos para analisar o vídeo, e um deles disse que um ovo da larva pode ter saído de dentro da tábua.

Ela também disse que entrou em contato com o supermercado, ficaram de dar um retorno, mas até o momento ela não recebeu nenhum posicionamento.

Posicionamentos

Em nota, o Mercado Extra informou ter trocado o produto imediatamente, e que o item estava dentro da validade. A empresa disse, ainda, que, por ser uma peça de carne embalada à vácuo, não realiza nenhum tipo de manipulação do produto em suas dependências.

A JBS disse que a Friboi enviou um técnico para verificar as condições do mercado e na casa da consumidora. Segundo a empresa, o caso está sendo analisado pelos setores responsáveis e uma resposta técnica será enviada nos próximos dias.

Ainda de acordo com a nota, a Friboi enviou um kit de churrasco à consumidora e ressalta que mantém compromisso inegociável com a qualidade de seus produtos.