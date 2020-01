Chiquinho Scarpa vai parar nas redes sociais por suposto Chip instalado em namorada

PUBLICIDADE 

Chiquinho Scarpa foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (8) após boatos de que o conde teria colocado um chip localizador no valor de R$ 30 mil em sua namorada, Luana Risério.

O assunto rendeu diversas reações dos usuários da rede social. O milionário, no entanto, desmentiu a história. “É fake news”, disse ele, em entrevista ao R7.

Segundo Scarpa, tudo teria começado durante a gravação do programa A Tarde é Sua, da RedeTV.

“Gravei um programa para a Sônia Abrão no dia 21 de agosto. Ela resolveu colocar o programa no ar em 1º de janeiro, cinco meses depois. Na ocasião, uma repórter me perguntou se eu não perdia Luana em minha mansão, e se minha namorada era ‘chipada’.”

O conde admitiu que respondeu “sim” para a pergunta, mas diz que tudo não passou de uma brincadeira.

“Aqui em casa, a única ‘pessoa’ com chip é meu cachorro, o Pacheco Pafúncio. Tenho o controle da localização de minhas duas irmãs por um aplicativo por questões de segurança, mas Luana jamais admitiria que eu colocasse um chip nela.”

Segundo o empresário, a Luana Risério teria se divertido com a história. “Temos uma relação de confiança. Ela me ligou brincando que eu devia a ela R$ 30 mil reais, o valor do chip.”