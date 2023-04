Chinês viraliza na internet após passar 21 horas ajoelhado pedindo para voltar com ex

Os moradores pediram para ele desistir, mas o jovem foi implacável e não abandonou o local mesmo com a forte chuva que atingiu a região

Um chinês viralizou nas redes sociais após passar 21 horas ajoelhado em frente ao trabalho da ex-namorada esperando que ela o perdoasse e reatasse o namoro. O caso foi registrado no dia 28 de março, mas somente agora ganhou repercussão internacional.

A polícia também tentou convencê-lo a sair, mas sem sucesso. “É ilegal eu me ajoelhar aqui? Se não for ilegal, por favor, me deixe em paz”, disse o jovem à polícia.

Apesar dos esforços, a ex-namorada não apareceu. Não há informações sobre o motivo do término.

O homem apareceu ajoelhado e com um buquê de flores ao lado. Segundo a mídia local, ele só foi embora na manhã do dia 29.