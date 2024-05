Chefe do PCC é preso durante operação na Cracolândia

Uma operação conduzida pela Polícia Civil na área da Cracolândia, localizada no centro de São Paulo, resultou na prisão de 13 indivíduos na última quarta-feira (8). Entre os detidos, destaca-se Paulo Rogério Amorim, conhecido como Bahia, de 41 anos, apontado como membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) e responsável pela coordenação das atividades do tráfico de drogas na região.

As investigações conduzidas pelo 3º Distrito Policial (Campos Elíseos), responsável pela operação, identificaram Bahia como uma figura de alta periculosidade e uma liderança significativa no comércio ilegal de entorpecentes no perímetro da Cracolândia. Ele vinha sendo monitorado desde agosto de 2023.

O indivíduo chamou a atenção das autoridades policiais após sua aparição em um vídeo no qual ameaçava de morte os moradores do centro de São Paulo que denunciassem atividades criminosas ocorridas no “fluxo” – termo utilizado para descrever a concentração de dependentes químicos naquela região.