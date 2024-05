Nunes deve levar camisa do Palmeiras, bandeira de SP e fotos de Bruno Covas para o papa

GUILHERME SETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) está escolhendo quais presentes levará para o papa Francisco, com quem se encontrará em 16 de maio, no Vaticano. O emedebista já separou camisas do Palmeiras (seu time do coração) e da seleção brasileira e bandeiras da cidade de São Paulo e do Brasil.

A flâmula paulistana recentemente venceu um concurso internacional na internet como a mais bonita do mundo, destaca o prefeito.

Nunes também pedirá que o papa benza dois retratos de Bruno Covas (PSDB), de quem foi vice até 16 de maio de 2021, data da morte do então prefeito em 2021. Um deles será entregue para Renata Covas, mãe de Bruno, afirma o emedebista.

O prefeito viajará à Itália a convite da Pontifícia Academia de Ciências e da Pontifícia Academia de Ciências Sociais para participar de uma conferência organizada pelas entidades sobre crise climática. No total, 20 prefeitos de grandes cidades do mundo todo foram chamados para o encontro.

O emedebista afirma que relatará ao pontífice as ações que sua administração tem feito nas áreas de sustentabilidade e meio ambiente.

Como mostrou o Painel, a viagem de Nunes deve movimentar o poder municipal.

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), que assumiria a prefeitura, também se afastará do cargo no mesmo período.

Ele afirma que ainda pretende ser vice de Nunes na eleição deste ano e, por isso, não pode assumir a prefeitura – a Constituição determina que Presidente, governadores e prefeitos devem renunciar aos seus mandatos até seis meses antes do pleito para concorrerem a outros cargos.

Como pretende disputar a reeleição para vereador, João Jorge (MDB), vice-presidente da Casa, também se afastará. Dessa forma, a prefeitura deverá ser administrada pelo próximo na fila, o vereador Atílio Francisco (Republicanos), segundo vice-presidente, e a Câmara Municipal terá Alessandro Guedes (PT), primeiro secretário da Casa, como presidente nesse período.