Chacinha: Mãe entra na frente de filha de 14 anos grávida e evitou que a jovem fosse baleada

A chacina resultou na trágica morte de quatro indivíduos, cujas idades variavam entre 14 e 40 anos

Segundo o coronel Lusdenes Rodrigues Alencar, da Polícia Militar (PM), os indícios no local do crime sugerem que a mãe agiu heroicamente ao colocar-se à frente de sua filha, uma adolescente grávida de 14 anos, para protegê-la de ser atingida pelos tiros durante o terrível episódio de violência ocorrido em Itapaci, na região central de Goiás.

Após o ocorrido, a jovem grávida foi encaminhada ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), onde sua condição foi reportada como consciente e estável. Os médicos estão acompanhando sua situação de perto. Um jovem, que levanta suspeitas de envolvimento com atividades relacionadas ao tráfico de drogas, também foi alvejado durante o ataque. Ele conseguiu escapar do local e, até o último ponto de atualização desta reportagem, não havia sido encontrado.

A tragédia se desenrolou no início da noite da quarta-feira passada (23). Segundo informações do coronel, dois indivíduos mascarados invadiram a residência e efetuaram vários disparos contra as seis pessoas presentes no recinto. Os alvos visados seriam um parente de duas das vítimas e o jovem que foi atingido, mas conseguiu escapar.

Conforme as declarações do coronel, Helionai é padrasto e Cleide, a mãe do jovem que os agressores buscavam, porém ela não estava presente no local naquele momento. Jean é um amigo da família e Yasmin, segundo a polícia, é a namorada do jovem que foi alvejado, mas conseguiu fugir. As autoridades da Polícia Científica realizaram uma perícia na casa como parte das investigações.