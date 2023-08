Chacina: Sete corpos são encontrados carbonizados na Bahia

No total, nove pessoas foram encontradas sem vida

Nove indivíduos, incluindo três crianças, foram descobertos sem vida em duas residências nesta manhã de segunda-feira (28), na cidade de Mata de São João, situada na Região Metropolitana de Salvador. Sete dos corpos foram encontrados carbonizados, o que levanta a suspeita de uma possível chacina.

Inicialmente, a Polícia Civil divulgou que as vítimas consistiam em quatro adultos e cinco crianças. Contudo, o coordenador regional Maurício Botelho forneceu uma atualização posterior.

As duas casas onde ocorreram os trágicos acontecimentos estão próximas uma da outra e estão localizadas na área conhecida como Portal do Lunda, na zona rural do município.

O incidente ocorreu nas proximidades de uma escola municipal, conforme informações da Polícia Militar. As informações preliminares indicam que duas mulheres foram encontradas em uma das residências, enquanto as outras seis vítimas (quatro adultos e três crianças) estavam na segunda casa.

A Polícia Militar também informou que uma adolescente de 12 anos recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e será transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE) em Salvador, com mais de 50% do corpo queimado.