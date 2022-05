Chacina em bar deixa quatro mortos e quatro feridos em Altamira, sudoeste do PA

As vítimas se encontravam sentadas em um bar quando foram surpreendidas dor dois atiradores, 4 pessoas foram mortas e 4 ficaram feridas

Nesse sábado, 14, quatro pessoas foram mortas e quatro ficaram feridas, no município de Altamira, sudoeste do Pará. As vítimas se encontravam sentadas em um bar quando foram surpreendidas dor dois atiradores. Segundo informações divulgadas, não se sabe a motivação e autoria do crime.

O crime teria ocorrido por volta das 23h, na rua Magalhães Barata, em Altamira. Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento do crime.

Nas imagens, dois homens chegam rapidamente e começam a atirar em direção às vítimas, que estavam sentadas consumindo bebidas.

Segundo a Polícia Civil, oito pessoas foram atingidas pelos disparos.

Três morreram na hora e uma vítima morreu no Hospital Regional da Transamazônica.

Outros dois pacientes seguem internados em estado grave. Outras duas vítimas foram atendidas na UPA de Altamira com ferimentos sem gravidade na perna e no braço.

Nos últimos 15 dias, a cidade de Altamira vive uma onda de violência, com nove ataques a tiros em dois bairros da cidade, porém, até o momento, a Polícia Civil ainda não pode confirmar se há relação entre os crimes.

Força-tarefa

O governador do Pará, Helder Barbalho, viajou na manhã deste domingo, 15, para Altamira, no sudoeste do Estado, após a série de assassinatos que vêm ocorrendo na cidade nos últimos 15 dias. Foram ao menos 12 mortes em menos de duas semanas.

Uma força-tarefa foi montada e deslocada para reforçar as ações de segurança no município de Altamira, sudoeste do Pará.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), disse que mobilizou mais de 50 agentes de segurança pública, além de 14 viaturas, para fortalecer as investigações e elucidar, com maior celeridade, as ações criminosas ocorridas no município.

O governador do Estado, Helder Barbalho, com os representantes dos órgãos do Sistema de Segurança do Estado, estão reunidos no município com representantes do Ministério Público e da Justiça, desenvolvendo medidas preventivas e repressivas, para o combate às ações criminosas na região.