Cerca de 300 bezerros são resgatados em situação de maus-tratos no interior de SP

Em uma fazenda em Cunha, interior de São Paulo, aproximadamente 300 bezerros em situação de maus-tratos foram resgatados. Os animais foram encontrados passando fome e sede após uma denúncia na última semana, e agora serão levados a um hospital veterinário de campanha provisório.

A ação mobilizou instituições e ambientalistas de todo o Brasil desde o último sábado, 5, depois da autorização da Justiça. A maior parte dos bezerros tinha apenas cinco meses.

A fazenda pertence a um grupo que oferecia investimentos em gados para engorda, como uma oportunidade lucro no agronegócio “sem colocar os pés na lama”

No entanto, apesar da promessa, os animais na fazenda estavam desnutridos, com ossos aparentes, alguns já sem mobilidade. Alguns já estavam mortos.

Dos 302 bezerros encontrados pela Polícia Ambiental na última quarta-feira, 2, restaram 292.

“Achamos animais que tinham sido enterrados recentemente. Os animais estavam em extrema vulnerabilidade, com dificuldade até de resgate. Tivemos alguns que não resistiram e morreram. Estamos mobilizando tudo que podemos para salvá-los e responsabilizar quem fez isso”, afirma a presidente da comissão de direito dos animais da OAB, Erika Sarraipo.

Hospital de campanha

O gado resgatado foi encaminhado a um hospital de campanha montado no recinto de exposições de Cunha, em um espaço cedido pela prefeitura. Os animais são alimentados e outros já foram levados a hospitais veterinários.

Muitos ambientalistas se mobilizaram para o resgate, a influenciadora e defensora da causa animal Luísa Mell é um deles. Ela acompanhou o resgate neste fim de semana e levou cinco dos animais para hospitais na capital.

A ação mobilizou, também, o Gaema, do Ministério Público, voluntários defensores da causa animal, como o Grupo de Resgate de Animais em Desastres (Grad) e a ONG Arca da Fé, ambos atuaram no desastre ambiental em Brumadinho, e advogados ambientalistas.

O MP entrou com uma ação contra o proprietário do local e contra a empresa, solicitando que a guarda dos animais seja destituída diante da situação de maus-tratos. A promotoria também pediu a interdição do local, para que seja impedido de receber novos animais.

O Ministério Público também informou que tenta obter verbas para custear o tratamento emergencial, além da autorização de outras áreas com pastagens para que os animais possam se recuperar com o devido acompanhamento necessário.

Fazenda é investigada

Foi na última quarta-feira, 2, que os animais encontrados pela Polícia Ambiental sem acesso a alimentação, água ou qualquer tipo de suporte veterinário, em situações de abandono. No total, foram localizados 302 bezerros.

O dono, na ocasião, foi multado em R$900 mil e a Justiça determinou que desse tratamento aos animais, sob pena de multa diária de R$10 mil para cada animal em risco. Mesmo com a ação, os animais seguiram abandonados e a Justiça autorizou o resgate.

A fazenda faz parte da empresa Mashia Agropecuária. O grupo oferece investimento em gado de engorda, e promete o pagamento de lucros na venda do animal. Pelas redes sociais, o negócio era oferecido como oportunidade para investir no agronegócio.

A empresa vendia os animais por R$2 mil e prometia lucro de R$500, para além do investimento em 12 meses. No entanto, a fazenda não tinha estrutura para a quantidade de animais encontrados, de acordo com especialistas.

O lugar não tinha sistema de captação de água para os animais ou equipe veterinária. Somente um especialista estava no local para atender os mais de 300 bezerros.

Os moradores relataram o abandono e a morte dos bovinos por sede e desnutrição desde novembro.

Os donos da empresa viraram réus por maus-tratos aos animais. Na sexta-feira, 5, eles perderam a tutela dos bezerros, que seguem com pessoas ligadas a causa animal.

