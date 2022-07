Celular explode em rosto de agricultor no interior do Ceará

Leandro Brasil Silva, de 28 anos, havia comprado o celular há três meses, e estava utilizando o aparelho quando explodiu

Neste domingo, 10, um agricultor sofreu um acidente com um celular em Pedra Branca, interior do Ceará. Leandro Brasil Silva, de 28 anos, havia comprado o celular há três meses, e estava utilizando o aparelho quando explodiu.

O acidente atingiu o rosto do jovem, especialmente na região do olho direito. Ele vai fazer exames para avaliar se há risco de perder o olho, segundo a irmã dele, Niviana Brasil Silva.

A família diz que Leandro havia comprado o celular há três meses, e que o aparelho não estava carregando no momento da explosão. Leandro estava com outros familiares em um sítio onde a mãe dele reside, quando o acidente aconteceu.

Leandro foi transferido para o Hospital Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, após ser levado a uma unidade hospitalar do município. Ele precisou ainda ser encaminhado a uma clínica particular, onde recebeu atendimento na noite do domingo.

Niviana disse que o irmão pagou cerca de R$ 3 mil no celular, comprado em uma loja online do município de Senador Pompeu, também no interior. Ela disse que familiares entraram em contato com o estabelecimento, que alegou já ter acabado a garantia de três meses da compra.