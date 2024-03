CBMGO resgata criança após engasgar com moeda em GO

O incidente ocorreu em Luziânia (GO), cidade situada no Entorno do Distrito Federal

Na tarde deste domingo (10), uma criança de 2 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) após engolir e se engasgar com uma moeda de R$ 0,25, o incidente ocorreu em Luziânia (GO). A família da criança, em desespero, buscou ajuda no 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (BBM) da localidade, a fim de obter socorro imediato. Chegando ao quartel de carro, um grupo de pessoas se aproximou rapidamente, o motorista buzinando ao se aproximar do portão da unidade. Assim que saíram do veículo, os familiares entregaram a criança ao sargento Peixoto, que prontamente realizou manobras de desengasgo para restabelecer a respiração do pequeno. Após o procedimento de salvamento, os bombeiros fizeram uma avaliação para garantir que a criança estava fora de perigo e ofereceram levá-la a uma unidade de saúde para um acompanhamento mais detalhado.