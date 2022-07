CBMDF salva mulher que ficou presa no veículo após colisão

A mulher foi levada ao Hospital de Base. O outro carro envolvido na colisão ficou amassado, mas o condutor não apresentou lesões

Na manhã desta sexta-feira (1), o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência às 7h23 na rotatória da 702 norte, perto do Colégio Militar. Dois veículos se envolveram em uma colisão, que ocasionou no tombamento de um deles.

Ao chegar no local, as equipes de socorro encontraram um Fiat/Pálio branco lateralizado no canteiro central, ao lado da rotatória, a condutora de 21 anos, ainda dentro do veículo. Foi necessário retirar o parabrisa para remoção da vítima, que estava consciente e foi imobilizada e levada ao Hospital de Base. A jovem tinha dores na coluna cervical e nos ombros.

O outro veículo envolvido, um Volvo/XC60 cinza, foi encontrado no estacionamento ao lado da via com um amassado no parachoque dianteiro. O condutor não apresentou lesão, e afirmou que a colisão ocorreu dentro da rotatória.