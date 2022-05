Cavalo sobe em laje de três metros de altura sendo resgatado pelo Corpo de Bombeiros no Ceará

Um cavalo foi parar sobre a laje de uma residência de três metros de altura sendo resgatado pelo Corpo de Bombeiros, em Fortaleza

Um cavalo foi parar sobre a laje de uma residência de três metros de altura sendo resgatado pelo Corpo de Bombeiros do município de Itapipoca, a 130 km de Fortaleza. O animal foi retirado do local sem ferimentos.

Conforme os bombeiros, o tutor afirmou que o cavalo se alimentava nas proximidades da residência, que se encontra abandonada, entrou no local e subiu até a laje do piso superior pela escada.

“O cavalo estava em um local de risco, e o acesso se dava por meio de um corredor estreito, o que impossibilitava o retorno do animal pelo mesmo lugar que ele subiu”, esclareceu o subtenente Washington, comandante do socorro.

De acordo com os bombeiros, o cavalo foi sedado pelo seu tutor, e o resgate contou com o auxílio de um caminhão munck. O animal foi então suspenso e colocado no solo, ficando aos cuidados de seu tutor.

Animais resgatados

Durante o ano de 2021, o Corpo de Bombeiros resgatou 6.252 animais em todo o estado. Entre as espécies estão cobras, cavalos, jacarés, gatos-mouriscos, gambás, raposas, entre outros. Enquanto o balanço de 2021 é superior aos anos de 2019 e 2020, quando a corporação resgatou 3.919 e 5.217 animais, respectivamente.

Por fim, enquanto em 2022, o Corpo de Bombeiros resgatou entre janeiro e abril 3.393 animais em todo o território estadual.