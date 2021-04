Caso raro: durante gestação, bebê rompe útero da mãe

Com aproximadamente 25 semanas, o pequeno rompeu a parede uterina e sua pernas ficaram na cavidade abdominal

O The New England Journal of Medicine publicou um estudo que mostra um caso raro em que um bebê prematuro perfurou o útero da mãe durante a gestação. Com aproximadamente 25 semanas, o pequeno rompeu a parede uterina e sua pernas ficaram na cavidade abdominal.

O caso aconteceu na França. Durante um exame de rotina de ultrassom, os médicos observaram a anomalia em uma mãe de 33 anos. De acordo com o documento publicado, a grávida não relatou nenhum sintoma ou algo estranho com ela.

Os pesquisadores informaram que somente 0,5% de todos os casos de gravidez relatem essa anormalidade, algo “extremamente raro”. O risco de vida é alto, tanto para bebê quanto para a mãe.

Os médicos suspeitam que a mãe possa ter sofrido um enfraquecimento na parede uterina, por ser a sexta gravidez da mulher.

A mãe passou por cirurgia cesariana para retirar o bebê, que nasceu com 1,4 kg e não teve complicações após o procedimento. Após 5 dias internada, a mulher teve alta hospitalar.