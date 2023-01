Caseiro tem 90% do corpo queimado após esquecer fogão ligado e ir dormir

O caseiro se queimou ao tentar conter as chamas levando o tacho para fora da casa

O caseiro de uma fazenda teve 90% do corpo queimado após esquecer o fogão ligado e ir dormir, nesta quarta-feira (18), em Uruaçu, no norte de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os funcionários estavam cozinhando e deixaram um tacho com gordura no fogo. O caseiro se queimou ao tentar conter as chamas levando o tacho para fora da casa.

Ainda segundo a corporação, no momento em que o caseiro tentou levar o tacho para fora da casa, a gordura derramou em quase todo o corpo dele. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Centro-Norte e, segundo a unidade, o homem deu entrada em estado gravíssimo.

Ele foi transferido ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) por transporte aéreo.

O Corpo de Bombeiros detalhou que, durante a ocorrência, além do primeiro atendimento a vítima, a corporação precisou utilizar um extintor de incêndio para apagar as chamas e evitar a propagação delas.