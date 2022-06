Caseiro é preso suspeito de matar a ex-chefe a marteladas após discussão em MT

O caseiro de um sítio a 169 km de Cuiabá, foi preso suspeito de matar Marlene da Conceição, de 58 anos, a marteladas, no dia 1º de maio

Nessa segunda-feira, 20, o caseiro de um sítio localizado no Assentamento Campo Verde, em Barra do Bugres, a 169 km de Cuiabá, foi preso suspeito de matar Marlene da Conceição Torres do Rego, de 58 anos, a marteladas, no dia 1º de maio. A vítima era ex-chefe do suspeito.

Marlene foi encontrada morta por uma vizinha, na cozinha da casa onde morava. Ao lado do corpo foi encontrado um martelo, que teria sido usado no crime.

De acordo com a Polícia Civil, as suspeitas iniciais recaíram sobre um casal que, um dia antes, havia desferido golpes de facão contra um vizinho de Marlene.

No entanto, no decorrer das investigações, o casal foi preso e deixou de ser suspeito do crime, confessando apenas a tentativa de homicídio contra o outro morador.

Segundo a polícia, em análise ao círculo de amizade da vítima, os investigadores chegaram até o caseiro do sítio, que tinha um mandado de prisão em aberto por um homicídio ocorrido em Comodoro, mas estava desaparecido desde o dia da morte da ex-patroa. Ele tornou-se o principal suspeito do crime contra Marlene.

Já nessa segunda-feira, durante buscas no assentamento, os policiais localizaram o investigado nas imediações da residência da vítima, quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Comarca de Comodoro.

Levado à Delegacia de Barra do Bugres, ele foi interrogado pela delegada Renata Evangelista e confessou ter matado a ex-chefe durante uma discussão com a vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele declarou à polícia que ficou durante esse tempo escondido na mata, com medo de ser preso, e se alimentando de banana verde.

A delegada representou pela prisão preventiva e aguarda resultado do laudo pericial do martelo apreendido para a conclusão do inquérito.