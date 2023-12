Casal suspeito de estupro é encontrado morto dentro de casa em BH

Foram identificados dois possíveis suspeitos, de 19 e 20 anos, mas ninguém foi preso

Um homem e uma mulher, ambos com 57 anos de idade, foram descobertos sem vida em sua residência no bairro Céu Azul, situado em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite de terça-feira (12).

Conforme relatos de testemunhas, o casal costumava cuidar de crianças vizinhas e enfrentava acusações de estupro envolvendo alguns desses menores. Em razão dessas acusações, “indivíduos relacionados ao tráfico de drogas decidiram tomar medidas contra eles”, conforme testemunha afirmou.

Ao ser acionada, a Polícia Militar encontrou o corpo do homem no primeiro andar da residência. No segundo andar, localizou o corpo da mulher. Ambos já estavam sem vida, e ao lado das vítimas, havia munições de calibre 480.

Devido ao portão da propriedade estar trancado, os militares precisaram pular o portão para ter acesso ao local. Nenhuma testemunha relatou ter ouvido sons de veículos próximos à cena do crime. O filho do homem falecido confirmou à polícia que o casal estava enfrentando acusações de estupro de vulnerável.

De acordo com a perícia, a mulher recebeu dois disparos, um no peito e outro nas costas, enquanto o homem foi atingido na nuca. Uma carta, possivelmente escrita pelo casal, foi encontrada no sofá da sala, negando as acusações de estupro e reafirmando que não cuidavam das crianças supostamente vítimas de abuso há mais de um ano.