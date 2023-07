Casal morre intoxicado por uso incorreto de lareira

Desde o início das investigações, a polícia trabalhava com a possibilidade de intoxicação, já que não havia qualquer sinal de violência no local

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu as investigações sobre a morte de um casal que estava hospedado em um chalé em Camanducaia (MG). Segundo os laudos, eles morreram por intoxicação por monóxido de carbono, proveniente do uso inadequado da lareira em ambiente fechado.

O caso ocorreu em 23 de junho. A corretora de imóveis Alessandra Aparecida Campos Reis, de 49 anos, e o marido, o motorista particular Walther Reis Cleto Júnior, haviam viajado para a região e foram encontrados no dia 24 pelo dono do chalé já sem vida.

Desde o início das investigações, a polícia trabalhava com a possibilidade de intoxicação, já que não havia qualquer sinal de violência no local.

Ainda de acordo com o inquérito policial, o chalé onde o casal se hospedou não tinha alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros.