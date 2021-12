Vídeo: casal é flagrado fazendo sexo em plena luz do dia, em Santos

Nas imagens, o homem está com a mão nas partes íntimas da jovem, e em outro momento, ela aparece fazendo sexo oral no rapaz

Viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira, 28, vídeos de um casal fazendo sexo em um banco em frente a orla de Santos, no litoral de São Paulo. Nos vídeos, é possível identificar cenas íntimas do casal em plena luz do dia.

Nas imagens, o homem está com a mão nas partes íntimas da jovem, e em outro momento, ela aparece fazendo sexo oral no rapaz. Por último, os dois são flagrados consumando, de fato, o ato.

Segundo o Artigo 233 do Código Penal brasileiro, o caso é enquadrado como ato obsceno, sujeito a pena de detenção de três meses a um ano ou multa.

Nos vídeos é possível notar que o casal sabe que está sendo gravado e ainda assim não se incomodam. Mesmo com algumas alertando a dupla sobre a situação, o casal seguiu com os atos.

De acordo com uma nota da Prefeitura de Santos, a Guarda Civil Municipal não foi chamada para averiguar a situação, e que não foi feito nenhum tipo de registro da ocasião.

A administração municipal afirma que em casos assim, a população deve acionar a Polícia Militar através do telefone 190, ou a GMC pelo 153.