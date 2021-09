Casal é preso suspeito de torturar criança

De acordo com a Polícia Civil, o padrasto confessou que batia no menino porque ele era muito travesso

Na tarde de quarta-feira (15), mãe e padrasto de um menino de 2 anos foram presos suspeitos de torturar a criança. O caso aconteceu em Goiânia (GO).

De acordo com a Polícia Civil, o padrasto confessou que batia no menino porque ele era muito travesso e mãe disse que sabia, mas não impedia as agressões.

“O [padrasto] confessou a pratica delituosa, mas disse que assim agia porque a criança era muito travessa. A mulher, embora negue que seja responsável pelas lesões, disse que tinha conhecimento das agressões”, detalhou a delegada Gabriela Adas

O casal foi autuado pelo crime de tortura. Eles podem pegar uma pena de dois a oito anos de prisão, podendo ser até um terço maior por ter sido cometido contra criança.