Casal é preso por suspeita de tortura e abandono de crianças

Diante das evidências de abuso e tortura, os pais das crianças foram presos em flagrante

Um homem e uma mulher foram detidos em Patos, na região do Sertão da Paraíba, sob a suspeita de tortura e abandono de incapaz. As vítimas eram seus próprios filhos, um par de gêmeos com apenas um ano e dois meses de idade, que, de acordo com informações da Polícia Civil da Paraíba, vinham sofrendo abusos físicos extremos. O caso começou a vir à tona na sexta-feira (15).

Por volta das 10h daquele dia, a Polícia Militar da Paraíba recebeu um chamado para atender a uma ocorrência em uma residência na cidade. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram as duas crianças completamente sozinhas em casa, sem a presença dos pais. Foi então que o Conselho Tutelar e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Patos foram acionados para cuidar das crianças.

Quando os pais finalmente foram localizados, todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Patos. No local, o delegado Paulo Ênio constatou que uma das crianças, a menina, apresentava várias lesões causadas por queimaduras. Segundo o delegado, a mãe é suspeita de ter queimado a criança com água fervente e com uma chapinha de cabelo, causando ferimentos em várias partes do corpo, incluindo a cabeça.

Os pais passaram por uma audiência de custódia durante o fim de semana, na qual a Justiça determinou a prisão preventiva tanto do pai quanto da mãe. O pai foi transferido para o Presídio de Patos, enquanto a mãe foi encaminhada para o Presídio Feminino de Patos.

O delegado enfatizou que as lesões nas crianças eram frequentes e graves. Portanto, as crianças serão agora cuidadas por outros familiares, mas com supervisão direta do Conselho Tutelar e do Cras, garantindo seu bem-estar e segurança.