Casal é preso por deixar filha de 3 anos trancada em carro

Um casal foi preso, nesse sábado (13), após deixar uma criança de 3 anos presa dentro de um carro. Os pais da criança estariam embriagados e discutiam, enquanto a criança foi deixada trancada dentro do veículo.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe chegou ao local do crime e conversou com os pais da criança, que afirmaram terem ingerido bebida alcoólica. Enquanto isso, os policiais ouviram o som da buzina do carro estacionado na garagem.

O militares verificaram que a menina de 3 anos havia disparado a buzina. A criança estava trancada no carro com os vidros fechados. Os policiais descreveram no boletim de ocorrência que a criança apertava incessantemente a buzina. O caso ocorreu em Arapongas, no norte do Paraná.

O Conselho Tutelar foi chamado e a criança entregue aos avós paternos. O casal foi preso e levado à delegacia da Polícia Civil por abandono de incapaz. De acordo com a PM, a mulher ainda tentou agredir o marido e os policiais.