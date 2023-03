Casal é preso após queimar órgão genital de um adolescente

Foi pedida a prisão temporária dos dois suspeitos, após a polícia receber a denúncia e coletar informações sobre o caso

Um casal foi preso por suspeita de queimar o órgão genital de um adolescente, de 17, em Guidoval (MG). A ideia inicial da mulher de 31 anos, e do homem, de 27, era cortar o órgão do jovem, mas acabou queimando com brasa.

O adolescente estaria morando e se relacionando amorosamente com a suspeita, que estava grávida e tinha outros quatro filhos. Em agosto de 2022, o outro suspeito, pai de uma das crianças, voltou a morar com a mulher e o adolescente para “dividirem” as despesas.

Após isso, a tortura contra o jovem se agravou, até chegar o momento que o pênis dele foi queimado com brasa.

“Mesmo lesionada, a vítima era coagida, ameaçada e mantida em cárcere privado para que ninguém soubesse dos fatos”, disse a polícia.