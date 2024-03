Casal é preso após matar e esconder corpo de ambulante em GO

Os vizinhos alertaram as autoridades após detectarem um odor forte vindo da casa do casal

Um casal foi detido sob suspeita de ter assassinado um vendedor ambulante, esquartejado seu corpo e ocultado partes dele dentro de um sofá, em Goiânia. O crime ocorreu em janeiro de 2022, no Bairro São Carlos, e os suspeitos, cujos nomes não foram divulgados, foram presos nesta segunda-feira (11) no Pará.

O delegado Marcus Cardoso, da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), informou que o casal foi indiciado em setembro de 2023 por homicídio qualificado, com agravante de ter dificultado a defesa da vítima.

De acordo com Cardoso, a vítima, um vendedor ambulante de 50 anos, era amigo do casal e trabalhava na região de Campinas, em Goiânia. No dia do crime, em 17 de janeiro de 2022, o homem passou na casa dos suspeitos, pediu dinheiro ao irmão e saiu. Quatro dias depois, seu corpo foi descoberto na residência do casal.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), vizinhos alertaram as autoridades após detectarem um odor forte vindo da casa do casal. A perícia revelou que o vendedor ambulante foi atacado pelas costas, sofrendo seis golpes, que resultaram em sua morte. Seu corpo foi esquartejado no banheiro e as partes foram escondidas dentro do sofá da residência.

O delegado relatou que a vítima e os suspeitos estavam consumindo drogas na casa do casal, e após uma discussão, o vendedor ambulante foi assassinado. Logo após o crime, no mesmo dia, o casal fugiu para Parauapebas, no Pará (PA). Eles foram localizados e detidos temporariamente com o auxílio da PC do Pará.