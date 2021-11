Casal é morto a facadas dentro de casa

De acordo com a Polícia Militar (PM), a motivação foi passional

Na noite de quarta-feira (10), uma mulher, de 20 anos, e um homem, de 46 foram mortos a facadas na na região Central de Minas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a motivação foi passional. Testemunhas contaram à polícia que as vítimas estavam ingerindo bebida alcoólica em uma casa.

Após um tempo, dois suspeitos, de 31 e 43 anos, entraram no local e cometeram os crimes. A testemunhas disseram que o homem, de 31 anos, esfaqueou a mulher por ciúmes, ele é ex-companheiro dela.

Já o outro suspeito agrediu o homem porque a vítima teria se relacionado com a ex-esposa dele.

Ellen Cristina Pereira chegou a ser socorrida por um médico do posto de saúde, mas morreu no local do crime. Marlon Alexandre Martins de Vasconcelos também foi socorrido e faleceu após dar entrada no posto de saúde

A polícia não informou qual o grau de parentesco entre as duas vítimas. Após o crime, os dois homens fugiram e até o momento, não foram localizados.

A perícia esteve no local e o caso será investigado pela Polícia Civil.