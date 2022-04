Casal é flagrado fazendo sexo em praça pública e no meio de várias pessoas em Campo Grande

Na região central de Campo Grande, um casal fez sexo no meio da praça pública Aquiduana e o vídeo do momento viralizou nas redes sociais

Na região central de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um casal fez sexo no meio da praça pública Aquiduana e o vídeo do momento viralizou nas redes sociais. As imagens mostram um homem e uma mulher em cenas íntimas, sem se importarem com as várias pessoas que estavam no local.

Nas imagens, que circularam rapidamente nas redes sociais, é possível notar que o casal identifica a presença de outras pessoas no local, mas mesmo assim, não se intimida e continua fazendo sexo.

Penalidade

De acordo com o Artigo 233 do Código Penal brasileiro, o caso configura o crime de ato obsceno, que consiste na prática de tal ato em local público, aberto ou exposto. A pena a ser aplicada por ofensa ao pudor é a detenção, que pode ser de três meses a um ano, ou o pagamento de multa.

Conforme a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, nenhuma ocorrência do tipo foi denunciada, assim como a Polícia Civil não foi acionada sobre o caso.

Redes sociais

As imagens tiveram grande repercussão e acabaram viralizando nas redes sociais. Enquanto alguns se revoltaram com a situação, muitos internautas aproveitaram para brincar com a cena. “Chama ela pra ir na praça Aquidauana hoje”, brincou um internauta.

“É um absurdo e uma falta de respeito com as pessoas. Eu fico constrangida com essas cenas horríveis, as pessoas perderam o respeito com as outras, que horror”, reclamou um jovem em sua rede social.