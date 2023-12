Casal é encontrado morto e com marcas de tortura em MG

A Polícia Civil está empenhada na investigação para determinar a autoria e a motivação por trás desse crime

Em Nanuque, localizado no Vale do Rio Doce em Minas Gerais, um casal foi brutalmente torturado e assassinado na noite de quarta-feira (13 de dezembro). A mulher, de 19 anos, teve seus olhos arrancados, enquanto o homem, de 24 anos, foi decapitado.

A descoberta dos corpos foi feita pela própria irmã do homem na manhã seguinte, quinta-feira (14 de dezembro), como detalhado no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM). A mulher encontrou o filho do casal, de apenas 2 anos, chorando sozinho na rua, clamando pela mãe.

Ao adentrar a residência, cujo portão estava aberto, a irmã deparou-se com o corpo ensanguentado da mulher. Em estado de desespero, ela pediu socorro, sendo auxiliada por um homem que passava pelo local. Juntos, ao entrarem na casa, depararam-se também com o corpo do homem.

Os trabalhos periciais indicaram que o casal veio a óbito na noite anterior. Um vizinho relatou ter ouvido sons perturbadores provenientes da residência por volta das 21h30 de quarta-feira.