Casal é encontrado morto dentro de casa

De acordo com a Polícia Militar (PM), duas crianças estavam no local no momento das mortes

Na noite de segunda-feira (7), um casal foi encontrado morto em uma casa, em Porto Nacional (TO). De acordo com a Polícia Militar (PM), duas crianças estavam no local no momento das mortes. A Polícia Civil informou que não há informação sobre as causas das mortes, mas investiga um suposto homicídio. A PM foi acionada por uma testemunha que eria ido visitar o casal e ao se aproximar viu que a porta estava aberta e uma das crianças estava do lado de fora chorando. A testemunha afirmou ainda que viu alguém caído no chão. Nesse momento, ela pegou a criança e foi até um posto de combustível para pediu ajuda. Os policiais informara que seguiram para a casa e encontraram um homem e uma mulher caídos. Foi constatado o óbito dos dois. Na residência, a polícia encontrou uma criança de colo. Os dois menores foram entregues à irmã mais velha. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que investiga o caso. A Polícia Civil esteve no local e apura a motivação, dinâmica e autoria do ocorrido