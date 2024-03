Casal é encontrado amarrados em um quarto em MT

As vítimas foram fatalmente feridas por golpes de faca

Um homem e uma mulher foram encontrados sem vida no interior de um quarto de uma quitinete, em Sinop, localidade situada a 503 km de Cuiabá, na quinta-feira (7). De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas foram fatalmente feridas por golpes de faca na região da garganta.

Segundo consta no registro da ocorrência, tanto o homem quanto a mulher estavam com mãos e pés amarrados para trás, utilizando uma rede preta, enquanto o homem tinha sua boca tapada por uma camiseta.

Adicionalmente, os agentes policiais informaram que no terreno onde se localizam as quitinetes, foi localizada uma faca com lâmina mediana e extremidade afiada, apresentando vestígios de sangue.

Testemunhas presentes no local relataram à polícia que as vítimas residiam em uma das quitinetes, porém, foram encontradas sem vida em outra unidade habitacional.