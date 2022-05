Casal é condenado à morte por vender adolescente a bordel na Índia

A Justiça de Bangladesh condenou à morte um casal que vendeu uma adolescente de 17 anos para um bordel na Índia

Nesta quarta-feira, 19, a Justiça de Bangladesh condenou à morte um casal que vendeu uma adolescente de 17 anos para um bordel na Índia. O caso aconteceu no distrito de Khulna, no sudoeste do país.

Os condenados foram identificados como Shahin Sheikh e Asma Begum, eles não tiveram a idade revelada.

De acordo com a promotoria, a dupla levou a menina para a Índia com a promessa de conseguir um bom emprego. Mas no país vizinho eles a venderam para um bordel, em 19 de outubro de 2009.

Sem contato com a filha, os pais da vítima registraram ocorrência em uma delegacia de Khulna. De acordo com as investigações, Sheikh chegou a exigir dinheiro para buscar e devolver a adolescente.

Os investigadores, no entanto, não descobriram a localização do bordel. E a garota permanece desaparecida. O caso foi julgado no Tribunal de Prevenção da Repressão de Mulheres e Crianças de Khulna.