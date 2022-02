Casal é assassinado após briga no trânsito

O caso teria sido motivado por vingança, já que, no dia anterior, o casal havia se envolvido em um acidente de carro

Um casal foi assassinado enquanto dormiam a facadas e pauladas na madrugada do último domingo (20). O crime ocorreu em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul.

Segundo as investigações da Polícia Militar do estado, o caso teria sido motivado por vingança, já que, no dia anterior, o casal havia se envolvido em um acidente de carro, que resultou em uma briga no trânsito.

Em depoimento, duas adolescentes que estavam na casa informaram que dois homens entraram no imóvel e atacaram o casal, com golpes de faca e pauladas.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Renato Fazza, já existem dois suspeitos do crime. “A motivação seria porque um dos autores foi derrubado de moto no sábado à noite”, explicou ao G1.