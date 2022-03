Casal denuncia suposta cigana que cobrou R$60 mil para resolver problemas no casamento

Eles procuraram a mulher para ajuda-los a tentar resolver problemas espirituais no casamento, porém saíram com um prejuízo de R$60 mil

Uma suposta cigana que reside em Goiânia (GO) foi denunciada por um casal sob a suspeita de aplicar um golpe. Eles procuraram a mulher para ajuda-los a tentar resolver problemas espirituais no casamento, porém saíram com um prejuízo de R$60 mil, depois que mandaram o dinheiro à mulher e não receber nada de volta.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

A própria cigana gravou um vídeo e encaminhou para o casal, mostrando o que, de acordo com ela, era uma “benção” feita no dinheiro para desfazer “trabalhos” feitos para atrapalhar a vida deles.

“Nesse momento, eu peço a permissão dos meus anjos, meus guias, para cruzar todo mal e inveja”, disse a mulher no vídeo.

O casal, que é do Tocantins, conheceu a cigana através das redes sociais. A esposa, que preferiu não revelar a identidade, foi para a capital em busca de investigação espiritual. Ao g1, ela contou que pagou R$100 pela primeira consulta.

Após combinar a ajuda espiritual, a mulher começou a pedir mais dinheiro. O marido enviou para a esposa relatando a situação.

“Ela [cigana] me pediu um valor, R$ 50 mil reais, que era para quebrar o que você me falou que ela tinha dito que ia acontecer comigo. Mandei. Ela disse que esse dinheiro ia voltar, mas não voltou. Peguei mais R$ 10 mil emprestado, justamente aquele que tu mandou da conta do teu pai”, relatou o marido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem chegou a vender o carro da família para para pagar os valores pedidos pela cigana. O casal decidiu acionar a Polícia Civil depois que a mulher passou a chantagear emocionalmente os dois. Ela os ameaçava dizendo que se não passassem mais dinheiro, coisas ruins aconteceriam na vida deles, inclusive com os filhos do casal.

“Aí ela pediu R$ 150 mil. Eu falei que não tinha e que queria que ela encerrasse. Ela disse que ia encerrar e disse agora que colocou fogo no dinheiro”, lamentou o marido.