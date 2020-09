Casal de terraplanistas se perde no mar ao procurar o fim do mundo

PUBLICIDADE

Um casal italiano que buscava provar que a terra é plana decidiu navegar procurando o fim do mundo. De acordo com informações divulgadas pelo jornal italiano Clarín o casal acabou se perdendo no mar Mediterrâneo e foram resgatados pelo médico Salvatore Zichichi, funcionário do Ministério da Saúde do país.

“O engraçado nisso é que eles usaram uma bússola, que funciona de acordo com o magnetismo da Terra, um conceito que eles, como pessoas que acreditam na terra plana, deveriam rejeitar”, afirmou Zichichi ao jornal italiano La Stampa.

Segundo o jornal, a viagem aconteceu enquanto a Itália estava em confinamento por causa da pandemia do novo coronavírus, em abril deste ano, e eles partiram da ilha de Lampedusa. Em 2019, no Brasil, uma pesquisa feita pelo Datafolha indicou que cerca de 7% dos brasileiros acreditam na teoria de que a Terra é plana e que, essa estatística é inversamente proporcional ao nível de escolaridade. Em novembro do ano passado, uma convenção em São Paulo reuniu quem duvida de que a Terra seja redonda.