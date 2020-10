Casal de modificadores corporais, ‘Diabão’ e ‘Mulher Demônia’ rebatem críticas sobre aparência

PUBLICIDADE

Um casal de adeptos da modificação corporal tem gerado diversos comentários nas redes sociais. A modificadora corporal Carol Praddo, de 35 anos, conhecida como ‘Mulher Demônia’, diz que tanto ela quanto o marido, Michel Praddo, de 44 anos, não se incomodam com a reação das pessoas, desde que elas não faltem com respeito.

Michel, conhecido como ‘Diabão’, relatou em entrevista ao Portal G1 que tem aprendido a ignorar a falta de respeito de algumas pessoas.

“Me incomoda, mas não em relação ao pensamento contrário, a desaprovação ou quando a pessoa expõe seus pensamentos, mas pela falta de respeito. É ruim quando as pessoas são agressivas e te diminuem ou julgam pela aparência”, declarou Diabão.

O casal vive em Praia Grande, no litoral de São Paulo, e está junto há 11 anos. Carol já cobriu 60% do corpo com tatuagens e possui alterações na língua, testa, dentes e olhos. Diabão tem 85% do corpo tatuado e possui alterações, como chifres, dentes alongados, carnificações, além de remoção das orelhas e do nariz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diabão foi a terceira pessoa no mundo, e a primeira no Brasil, a realizar o procedimento de remoção de parte do nariz.