Casal de jovens desaparecidos é encontrado morto dentro de carro submerso

As vítimas eram namorados e estavam desaparecidas desde a última sexta-feira (30)

Os corpos de dois jovens de 22 anos foram encontrados dentro de um carro submerso em um açude, neste domingo (2), em Hidrolândia, no interior do Ceará. As vítimas foram inicialmente identificados como Matheus Alves e Sabrina Abreu.

Uma familiar da jovem morta informou que ela morava em Fortaleza, pois cursava arquitetura e urbanismo na Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela chegou na cidade no fim da noite da sexta-feira, e Matheus teria ido buscá-la em um ponto de ônibus. A partir disto, as famílias perderam contato com ambos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura uma ocorrência de morte suspeita, registrada na zona rural do município. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Perícia Forense estiveram no local e colheram indícios para dar base às investigações.

A secretaria disse ainda que o caso está a cargo da Delegacia Municipal de Santa Quitéria, unidade da Polícia Civil responsável por conduzir os trabalhos investigativos para elucidar o caso.