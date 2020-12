Casal de idosos morre no mesmo dia após contraírem Covid-19

PUBLICIDADE

Juntos há 57 anos, um casal de idosos faleceu na última segunda-feira (30) com Covid-19, na cidade de Taubaté (SP). Roberto Küne, 82, e Magally Küne, 79, tinham sido internados 15 dias. Segundo a família, os dois morreram com uma hora de diferença. As informações são do G1.

Patrícia Küne, filha do casal, relata que os pais estavam se previnindo contra a Covid-19. Entretanto, Magally Küne precisa trabalhar. A família é dona de um estabelecimento alimentício há mais de 20 anos. Após a retomada do comércio, a idosa mantia o local funcionando, mesmo respeitando as restrições.

O casal foi diagnosticado na segunda semana, no mês de novembro, porém Magally havia sido liberada no mesmo dia. Entretanto, ela precisou ser internada no dia 15 de novembro, pois o quadro o quadro de saúde dela tinha piorado. A filha do casal fala que durante este período os pais estavam juntos e se comunicavam com os familiares em meio ao tratamento.

“Minha mãe não conseguia ficar triste de estar internada porque ela queria ficar com meu pai. Eles não se separavam de forma nenhuma”, relata Patrícia.

Porém, no último dia 30, o hospital contatou os familiares do casal para comunicar a respeito do falecimento dos idosos.