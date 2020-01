Casal de brasileiros morre em acidente na Austrália 

PUBLICIDADE 

Neste domingo (12), um casal de brasileiros morreu em um acidente de carro na Austrália. Eduardo Rodrigues, de 41 anos, e Danielle Billeski, de 37, voltavam de uma viagem com os três filhos pequenos e os pais de Eduardo quando o veículo, de sete lugares, capotou em uma rodovia perto da cidade de Binningup, a 145 km de Perth, onde moravam. As crianças e os avós delas estão internados no hospital.

De acordo com relatos, não houve colisão com nenhum outro veículo. A polícia local investiga a circunstâncias do acidente. Danielle trabalhava como cozinheira em uma creche e Eduardo como motorista de ônibus. Além das crianças envolvidas no acidente, o casal também deixa o filho João Miguel, de 15 anos, que mora no Brasil.

Pela internet, uma brasileira amiga do casal que também mora na Austrália, criou uma campanha para ajudar as crianças que ficaram órfãs. Com a vaquinha, que já recebeu diversas doações, a família já arrecadou, até a manhã desta terça-feira (14), $82 mil dólares australianos.

Outros casais amigos da família na Austrália estão ajudando a cuidar das crianças e dos pais de Eduardo no hospital. O bebê está recebendo leite materno que foi doado por uma brasileira. Nenhum deles corre risco de morte.

Conforme a descrição no site onde estão sendo arrecadadas as doações, o valor ajudará a custear as despesas das crianças, dos pais de Eduardo e também a da família de Danielle que está indo de emergência para a Austrália liberar o corpo da vítima e cuidar dos netos.