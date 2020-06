Casal briga e é preso por maus tratos a bebê de 11 meses

PUBLICIDADE

Na noite da última segunda-feira (8), policiais militares prenderam um casal por maus tratos a um bebê de 11 meses em Rondonópolis. Os pais da vítima se desentenderam e a mãe deu tapas na perna da criança.

Os agentes policiais foram chamados para conter uma briga de casal por volta das 20h, no bairro Magnólia.

No local estavam um homem, de 32 anos, e uma mulher, de 20 anos, que estavam discutindo depois que mulher pediu para marido cuidar do filho do casal para ela fazer o jantar. Eles morm juntos há um ano.

Durante a discussão a mãe deu dois tapas nas pernas do seu bebê, momento que o marido ficou exaltado vindo a agredir a mulher com tapas. Os policiais conduziram o casal à delegacia por crimes de ameaça e maus tratos.

A Polícia Judiciária Civil vai investigar o caso.