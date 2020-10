Casal acusado de matar três filhos recém-nascidos é condenado

PUBLICIDADE

Um casal que matou três filhos recém-nascidos entre os anos de 2010, 2013 e 2016 foi condenado pelo Tribunal do Júri de Salto do Lontra, no Paraná. A mãe foi condenada a 63 anos e 8 meses de prisão, enquanto o pai foi condenado a 48 anos e 4 meses, já que foi absolvido do primeiro crime.

O casal, preso desde a última quinta-feira (15), pode recorrer da decisão. A mãe foi acusada, segundo denúncia do Ministério Público do Paraná, por executar materialmente os crimes, enquanto o pai foi acusado de instigar, ajustar e determinar a prática.

Segundo o MPPR, o casal já tinha outros cinco filhos. Segundo a denúncia, a mulher era negligente com o pré-natal, escondia as gestações e matava as crianças juntamente do marido. A denúncia contra o casal foi feita em janeiro de 2017.