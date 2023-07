Casaco japonês com ventoinhas ajuda a combater o calor

Recentes notícias revelam uma novidade tecnológica: o “fan-jakketo”, um casaco equipado com duas ventoinhas internas

No Japão, foi desenvolvido um casaco inovador que tem se mostrado muito útil para ajudar as pessoas a se refrescarem durante o intenso calor que assola o país.

Essa invenção foi criada em resposta às ondas de calor que têm afetado o Japão e outras regiões ao longo dos anos, oferecendo uma solução para que as pessoas possam enfrentar altas temperaturas com mais conforto.

Apesar de ser uma novidade no cenário internacional, o conceito de casaco com sistema de arrefecimento não é exatamente novo. A primeira versão desse tipo de vestimenta foi lançada no mercado em 2004, porém, encontrava algumas limitações, como baterias de pouca duração, entre outros problemas. A tecnologia foi aprimorada, e em 2009, uma nova versão do casaco foi lançada, abrindo espaço para que outras empresas também desenvolvessem suas próprias versões.

Em 2015, a renomada fabricante de ferramentas elétricas e acessórios, Makita, lançou seu primeiro modelo de casaco com ventoinhas, disponibilizando-o em diferentes versões. A bateria aprimorada permite que a ventoinha funcione por mais de 60 horas sem interrupção.

De acordo com o gerente de assuntos gerais da empresa, Daisuke Seiki, os principais consumidores deste casaco são profissionais que trabalham ao ar livre e sob altas temperaturas, como carpinteiros, construtores e outros.