Carteiro some após receber mensagem misteriosa

Ele mandou mensagens para a mulher dizendo que iria embora e não voltaria mais.

No dia 8 de julho, o carteiro Wilson Pereira dos Santos, de 45 anos, desapareceu, em São Vicente, litoral de São Paulo, após receber uma mensagem dizendo: “O seu prazo está acabando”.

De acordo com o UOL, a esposa de Wilson disse que o marido desapareceu após sair de casa, minutos depois de receber uma ligação. Uma hora depois, ele mandou mensagens para a mulher dizendo que iria embora e não voltaria mais.

No print fornecido pela mulher, é possível ver algumas das mensagens enviadas.

Ele continuou mandando mensagens para a mulher, explicando onde estavam seus documentos pessoais e senhas bancárias.

A esposa do carteiro ainda afirma que, 15 dias antes do desaparecimento, ela viu uma mensagem no celular do marido. A mensagem foi enviada por uma mulher e dizia: “minha filha passou o seu recado, o seu prazo está acabando”.

“Ele não tinha depressão, não era de sair para beber e não tomava remédios. Não sei o que pode ter acontecido”, disse a mulher.

As câmeras de segurança, mostram Wilson no dia em que desapareceu deixando o condomínio com uma sacola de lixo na mão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele atravessa a rua, mexe no celular e sai caminhando. O carteiro sai do ângulo da câmera de segurança e não aparece mais.

Até o momento a polícia não tem pistas sobre o paradeiro de Wilson e nenhuma linha de investigação foi descartada.