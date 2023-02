Carteiro é forçado a arrancar uniforme e ficar dentro de carro dos Correios durante assalto

Os Correios informaram à PM que farão o levantamento das cargas roubadas e, depois, irão registrar um boletim de ocorrência (BO)

Dois homens assaltaram um carteiro, roubaram mercadorias que seriam entregues pelos Correios e ainda levaram o uniforme do profissional, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Até o momento ninguém foi preso.

O crime aconteceu na Rua Amin Andraus, no bairro Vila Caiçara, por volta das 12h40 dessa segunda-feira (27). Nas imagens, o carteiro aparece entregando uma encomenda a um morador de um prédio.

Os bandidos surgem na sequência, um pedalando uma bicicleta e o outro a pé, enquanto a vítima voltava para o carro. Os homens retiraram o profissional do veículo à força e o obrigam a abrir as portas traseiras do automóvel, onde ficam armazenadas as entregas.

Enquanto um dos criminosos entrou no compartimento traseiro do carro, o outro fez com que o carteiro tirasse a própria camiseta – o uniforme dos Correios – e entregasse para ele.

Por fim, os bandidos seguiram para lados opostos da rua, cada um carregando uma grande quantidade de pacotes, enquanto a vítima foi mantida dentro do veículo. Depois que os criminosos foram embora, o carteiro conseguiu sair do carro.

Segundo a Polícia Militar (PM), que foi acionada pelo próprio carteiro, os bandidos disseram à vítima que estavam armados. Uma viatura também foi até a agência dos Correios, onde o carteiro trabalha no município.