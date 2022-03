Carro fica destruído após acidente com caminhão na BR-424 em Marechal Deodoro

O motorista do caminhão fez o teste do etilômetro, que deu negativo. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente

Por volta das 4h30 desta quarta-feira, 9, um acidente na BR-424, zona metropolitana de Maceió, causou um susto em um motorista que trafegava pela rodovia. Segundo o motorista do carro, que ia de Atalaia para Maceió, ele estava na via quando um caminhão carregado de cana-de-açúcar entrou na rodovia, saindo de uma estrada vicinal.

“Não deu tempo de frear. Após o acidente o motorista do caminhão tentou seguir o caminho, mas acho que com a batida o pneu do caminhão furou, e ele parou alí, mais a frente”, afirmou o motorista ao g1.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local para atender o motorista, que recusou atendimento. “Eu disse ao médico da ambulância que iria esperar minha esposa, e que iria com ela ao hospital”, explicou.

Com o impacto da colisão, o carro vermelho ficou completamente destruído, não sendo possível identificar o veículo.

Conforme informou o condutor do caminhão, ele trafegava por uma estrada de barro e viu que o carro vermelho se aproximava. “Quando eu vi ele estava longe. Eu achei que dava. Não notei a colisão, só parei porque o pneu furou”, afirmou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para ir até o local.

O motorista do caminhão fez o teste do etilômetro, que deu negativo. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.