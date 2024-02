Carro despenca de ribanceira de 30 metros e deixa 3 pessoas feridas em SC

São Paulo, SP (Folhapress)

Um carro com três ocupantes caiu de uma ribanceira de cerca de 30 metros no alto do morro da Boa Vista, em Rancho Queimado, na região metropolitana de Florianópolis (SC), nesta segunda-feira (26).

Duas mulheres, de 41 e 43 anos, e um menino de 10 estavam dentro do automóvel. Os três precisaram ser resgatados com técnicas de rapel. As informações são do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Uma das mulheres e a criança foram socorridos com ferimentos leves. A outra mulher, com suspeita de fratura na região pélvica, foi transportada pelo Samu de Rancho Queimado para atendimento. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Ainda de acordo com os bombeiros, as circunstâncias em que o acidente aconteceu serão investigadas. Mais informações não foram disponibilizadas.