Carro de luxo atropela pedestre e mulher da vítima persegue motorista até ele parar, em SC

Um homem foi atropelado por um carro de luxo em Balneário Camboriú (SC), no Litoral Norte, na madrugada de domingo (11). Segundo a Guarda Municipal, o motorista estava bêbado e não parou para prestar socorro.

A companheira da vítima entrou em outro veículo e o perseguiu até fazer o motorista parar. A mulher bateu o carro na traseira do outro veículo.

O atropelamento aconteceu na esquina da Avenida Atlântica, uma das mais movimentadas da cidade. Segundo a Guarda Municipal, a vítima foi atropelada por volta da 0h15 de domingo.

O pedestre não teve ferimentos graves e foi liberado no local do acidente. O condutor do carro de luxo, um homem de 48 anos, foi conduzido à delegacia pelos guardas por embriaguez ao volante.

De acordo com a guarda, o motorista do carro de luxo estava “visivelmente embriagado, cambaleando, exalando forte odor de bebida e se mostrando desorientado”.