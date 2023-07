Carro de luxo atola durante maré cheia e quase afunda no mar de praia da Grande Fortaleza

Segundo testemunhas, apesar de ser um veículo 4×4, o motorista tentou atravessar a região no período em que a maré estava cheia.

Neste sábado (8), um automóvel modelo Hilux ficou preso na areia e fica perto de afundar completamente depois de atolar na beira do mar em Aquiraz, município da Região Metropolitana de Fortaleza.

O caso aconteceu no encontro do Riacho Maceió com a Prainha. Segundo testemunhas, apesar de ser um veículo 4×4, o motorista tentou atravessar a região no período em que a maré estava cheia.

Ainda segundo testemunhas, para retirar o automóvel foi necessário esperar a maré baixar. A Hilux só foi tirada do local com o auxílio de outros dois veículos 4×4. Não houve feridos.