Carro com família fica embaixo de ônibus após colisão na Paraíba; veja

Wanderley Preite Sobrinho

São Paulo, SP (UOL/Folhapress)

Um carro ficou embaixo de um ônibus depois de atropelado e arrastado pelo coletivo na tarde deste domingo (11) em João Pessoa, na Paraíba.

O carro não freou apesar da proximidade iminente do ônibus. Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra que o coletivo já se aproximava do cruzamento quando um carro branco tentou passar.

Após a colisão, o veículo de passeio foi arrastado por alguns metros. Ao bater na guia, o carro virou com os pneus para o alto, enquanto o ônibus subiu sobre o veículo e derrubou o muro de uma casa. A Polícia Militar da Paraíba confirmou a ocorrência ao UOL, mas não entrou em detalhes.

No ônibus só estava o motorista, enquanto o carro era ocupado por dois adultos e uma criança. O motorista ficou com escoriações pelo corpo, a criança teve um ferimento no queixo e a mulher ficou presa nas ferragens. Eles foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Trauma, em João Pessoa, segundo o site Notícias Paraíba.

A reportagem procurou a empresa de ônibus Unitrans. O segurança que atendeu disse que não havia ninguém do administrativo para falar com a imprensa.